Balon Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Nevşehir'de Defnedildi

Balon Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Nevşehir'de Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da meydana gelen sıcak hava balonu kazasında hayatını kaybeden pilot Hüseyin Türk, Nevşehir'de toprağa verildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

BALON KAZASINDA ÖLEN PİLOT, NEVŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Karataş köyü yakınlarında Endonezyalı turist kafilesini gezdiren pilot Hüseyin Türk yönetimindeki sıcak hava balonu, sabah saatlerinde anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yaptı. Balon kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Sürüklenen sepetin altında kalarak hayatını kaybeden pilot Hüseyin Türk'ün (37) cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Nevşehir'e getirildi. 3 çocuk babası balon pilotu Hüseyin Türk, Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail saldırıları sonrası Tahran'da araç kuyrukları oluştu! Trafik durma noktasına geldi

İsrail'in vurduğu kentten göç başladı! Trafik durma noktasına geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da

İmza çok yakın! Menajeri transfer için İstanbul'da
Ole Gunnar Solskjaer'den transfer telefonu: Beşiktaş'a transfer ol

Transfer bir türlü bitmeyince telefona sarıldı: Beşiktaş'a imza at
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi

Galatasaray'dan Osimhen için yeni hamle! Teklif öyle böyle değil
Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak

Fenerbahçe'nin herkesten sakladığı o 'wonderkid' ortaya çıktı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.