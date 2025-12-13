Aydın'da balkonun tentesinden düşen kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde balkon tentesini temizlerken düşen 53 yaşındaki S.U. yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, itfaiye kapıyı kırarak içeri girdi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Zafer Mahallesi 108. Sokak'taki müstakil evde ikamet eden S.U. (53), temizlemek için çıktığı balkon tentesinin kırılması sonucu 3 metreden bahçedeki zemine düştü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kapının kilitli olması nedeniyle bölgeye çağrılan itfaiye ekibi, kilidi kırarak içeriye girdi.
Olayda yaralanan S.U, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
