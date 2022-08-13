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'Balkız' doğaya bırakıldı (2)

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'Balkız' doğaya bırakıldı (2)

BAKAN KİRİŞCİ: BALKIZ YUVASINA DÖNDÜTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Düzce'nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan acı bal yiyerek baygınlık geçiren ve 'Balkız' ismi verilen ayının tedavisinin tamamlandığını açıkladı.

BAKAN KİRİŞCİ: BALKIZ YUVASINA DÖNDÜ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Düzce'nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan acı bal yiyerek baygınlık geçiren ve 'Balkız' ismi verilen ayının tedavisinin tamamlandığını açıkladı. Ormana geri bırakılan Balkız'ın videosunu paylaşan Bakan Kirişci, "Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle" dedi.

Ferhat EKİNCİ/ ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Düzce Güncel Haberler

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