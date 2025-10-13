Balkanların Tanınmış Şarkıcısı Halid Beslic İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Balkanlar'ın en tanınan şarkıcılarından Halid Beslic için cenaze töreni düzenlendi.

Saraybosna'da 7 Ekim'de hayatını kaybeden Beslic'in cenazesi ilk olarak, başkentteki Ulusal Tiyatro binasına getirildi. Sevenleri burada gözyaşlarıyla Beslic'i andı.

Ulusal Tiyatro binasındaki törende sanatçı arkadaşları, Beslic'i anlatarak, onun şarkılarını seslendirdi.

Daha sonra binlerce kişinin katılımıyla cenaze arabasına konulan Beslic'in naaşı, başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti cenaze namazı kılınan Beslic'in tabutuna Kur'an-ı Kerim ayetlerinin yer aldığı bir örtü ve baş tarafına da Boşnakların simgesi haline gelen fes konuldu.

Yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazında birçok kişi gözyaşlarını tutamadı.

Namazın ardından cenaze arabasına konulan Beslic'in naaşı, Ferhadiye Caddesi ve Mareşal Tito Caddesi üzerinden başkentteki Bare mezarlığına doğru yola çıkarıldı.

Yol boyunca binlerce seveni sanatçıya veda etmek için ellerinde çiçeklerle cenaze arabasının geçişini izledi.

Bare'de toprağa verilen Beslic için Balkanlar'daki birçok ülkede binlerce kişinin katılımıyla anma törenleri düzenlendi.

Beslic, tedavi gördüğü Saraybosna'daki Klinik Merkezi Onkoloji Bölümünde 7 Ekim'de yaşamını yitirmiş, vefat haberi, başta Bosna Hersek olmak üzere tüm Balkan ülkelerindeki dinleyicileri tarafından üzüntüyle karşılanmıştı.

Bosna Hersek'in Knezina kentinde 1953'te dünyaya gelen Beslic, 15 Ağustos 2025'te Banja Luka kentinde verdiği konser esnasında fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Eski Yugoslavya döneminde ve sonrasında Balkanlar'da oldukça tanınan şarkıcı olan Beslic, hafızalara kazınan duygusal şarkılarıyla milyonlarca kişinin gönlünde yer etmişti.