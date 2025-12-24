Aliya İzzetbegoviç İzmir'deki panelde anıldı

Uluslararası Balkan Federasyonu ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) işbirliğinde, "Balkanlarda Düşünce ve Liderlik Mirası; Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç" paneli düzenlendi.

Hekim Hacı Paşa Konferans Salonunda düzenlenen panelde konuşan Uluslararası Balkan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Selimler, kentteki tüm okullarda Aliya İzzetbegoviç resim yarışması yapıldığını söyledi.

Aliya İzzetbegoviç'in çok önemli liderlerden biri olduğunu aktaran Selimler, "Yapmış olduğumuz böyle küçük organizasyonlar, resim sergileri anma merasimleri bu liderleri ölümsüzleştiriyor. Bu resimleri yapan gençlerimiz 16-17 yaşında çocuklar var. Bunlar Ali İzzetbegoviç'i ancak kitaplardan böyle bazı görsel, belgesellerden tanıdılar, gördüler ama bununla alakalı resimler yaptılar, geleceğe taşıdılar, bir adım atmış oldular." dedi.

İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yasin Bulduklu da üniversite olarak hem kültürel hem de tarihi canlı tutmak adına ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Bulduklu, Aliya İzzetbegoviç'in yıllar geçse de aynı şekilde tüm toplumlarda takdir gördüğünü sözlerine ekledi.

Etkinlikte daha sonra öğrenciler tarafından yapılan resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile davetliler de katıldı.