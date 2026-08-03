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Balkanlar'da 40 Derece Sıcaklık Alarmı

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Balkan ülkeleri Sırbistan ve Hırvatistan'da hava sıcaklığının 40 dereceye kadar ulaştığı yeni bir sıcaklık dalgası etkili olurken, orman yangınlarına karşı halkın daha dikkatli davranması çağrısı yapıldı.

Balkan ülkeleri Sırbistan ve Hırvatistan'da hava sıcaklığının 40 dereceye kadar ulaştığı yeni bir sıcaklık dalgası etkili olurken, orman yangınlarına karşı halkın daha dikkatli davranması çağrısı yapıldı.

Sırbistan'da hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükselirken, ülkedeki aşırı sıcaklar ve nehirlerdeki düşük su seviyelerini görüşmek üzere Başbakan Djuro Macut liderliğinde acil durum toplantısı yapıldı.

Macut, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, özellikle kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'ndeki su seviyesinde rekor seviyelerde devam eden düşüşü yakından takip ettiklerini belirterek, elektrik tüketimi konusunda halka daha tasarruflu olmaları çağrısında bulundu.

Sırbistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada ise etkisini gösteren sıcak hava dalgasının orman yangınlarına karşı risk oluşturduğuna işaret edilerek, vatandaşlara dikkatli olmaları noktasında uyarı yapıldı.

Sırbistan'da yüksek sıcaklıkların hafta boyunca devam edeceği, hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

Hırvatistan'da kırmızı alarm verildi

Hırvatistan Meteoroloji Dairesince yapılan açıklamada, ülkenin bu hafta itibarıyla yeni bir sıcak dalganın etkisi altına girdiği ifade edilerek, ülke genelinde "kırmızı alarm" verildiği aktarıldı.

Yüksek sıcaklık riski nedeniyle özellikle çocuk ve yaşlıların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri yönünde de uyarı yapıldı.

Hırvatistan'ın Pula kentinde bu sabah hava sıcaklığının 40,4 derece olarak ölçüldüğü ifade edilirken, Rijeka kentinde de sıcaklığın 40 derece olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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