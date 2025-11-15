Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu Antalya'da Toplandı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu 3. Konferansı'nda, üye ülke tarafları arasında "Antalya Deklarasyonu" imzalandı.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen konferansa, Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ile forumun gözlemci statüsündeki üyeleri Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Romanya'nın yanı sıra Azerbaycan, KKTC, Moldova anayasa-yüksek mahkeme başkan ve üyeleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları katıldı.

Konferans kapsamında yapılan oturumların ardından foruma üye ülkelerin anayasa mahkemeleri başkan ve üyelerinin katılımıyla Üyeler Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 27 Ekim 2023'te kurulan forumun yapısı, hedefleri ve faaliyetleri ile dönem başkanlığı ve üyelik gibi hususları düzenleyen taslak tüzük görüşüldü.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, taslak tüzüğün diğer bölgesel birliklerin model alınarak hazırlandığını belirtti.

Somut karar mekanizmasının ön plana çıkması gerektiğinin altını çizen Özkaya, "Forum için informal (resmi olmayan) bir yapıdan ziyade somut bir karar mekanizması içeren bir yapı öngörülmesi, forumun sağlıklı işleyişi açısından da tercih edilebilir bir durum olarak gözükmektedir. Dolayısıyla artık üçüncü yılını doldurduğumuz bu işbirliğinin somut karar alma mekanizmasına ihtiyaç duyduğu açıktır." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen müzakerelerin ardından oy birliğiyle kabul edilen tüzükle, Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu resmi statüye kavuştu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, Bulgaristan Anayasa Mahkemesi Başkanı Pavlina Panova, Kosova Anayasa Mahkemesi Başkanı Nexhmi Rexhepi, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Darko Kostadinovski, Karadağ Anayasa Mahkemesi Başkanı Snezana Armenko ve Arnavutluk Anayasa Mahkemesi adına üye Sonila Bejtja tarafından tüzüğün kabulüne ilişkin "Antalya Deklarasyonu" imzalandı.

Toplantıda, Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu 4. Konferansı'nın, gelecek yıl Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.