Balıklıgöl'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler doğal akvaryum ve inanç turizmi noktalarını gezdi.

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden bayram tatili dolayısıyla bölgeye gelen ziyaretçiler, doğal akvaryum özelliğiyle bilinen ve inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl ile Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Yoğunluğun yaşandığı yerleşkede ziyaretçiler, balıklara yem atarak fotoğraf çekti.

Gaziantep'ten gelen ziyaretçilerden Kalender Badem, bayram tatilinde havanın da güzel olmasını fırsat bilerek Şanlıurfa'ya geldiğini belirterek, "Balıklıgöl çok güzeldi, herkesin burayı görmesini tavsiye ederim." dedi.

İzmir'den gelen Hasan Badem ise ikinci kez ziyaret ettiği Şanlıurfa'da bayram nedeniyle yoğunluk yaşandığını ifade ederek, Balıklıgöl'ü çok beğendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
