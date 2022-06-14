Balıkesir Üniversitesi'ndeki 'Adrese Teslim' Kadro İptal Edildi

ÇAĞATAN AKYOL

Balıkesir Üniversitesi'nde, Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi ilanı için aranan şartların "adrese teslim" hazırlandığı iddialarının ardından kadro ilanı iptal edildi. ANKA Haber Ajansı, şartlar arasında "Tarımda kooperatifleşme, Balıkesir'de zirai ve ticari hayat üzerine çalışmalar yapmış olmak" kriterinin yer almasının dikkat çektiğini gündeme getirmişti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçen yıl 9 Mart'ta "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlamıştı. Yönetmelikte, "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez" denilmişti.

TARIM KOOPERATİFİNDEN ANLAYAN CUMHURİYET TARİHÇİSİ

YÖK'ün bu kararına karşın üniversitelerin akademisyen ilanlarının "kişiye özel" hazırlandığı iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak, Balıkesir Üniversitesi'nde, geçen cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanan bir ilanda, Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. ANKA Haber Ajansı, ilanın şartları arasında "Tarımda kooperatifleşme, Balıkesir'de zirai ve ticari hayat üzerine çalışmalar yapmış olmak" kriterlerinin yer almasının, kadronun kişiye özel hazırlandığı iddiasına neden olduğunu gündeme getirmişti.

Balıkesir Üniversitesi, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan ilanla söz konusu kadro ilanının iptal edildiğini duyurdu.

ANKA / Güncel