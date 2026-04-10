Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan pazarlarının şap hastalığı nedeniyle kapatıldığı iddiasını yalanladı Açıklaması

Güncelleme:
Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren tüm hayvan pazarlarının şap hastalığı sebebiyle kapatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında şap hastalığı sebebiyle ilimizde faaliyet gösteren tüm hayvan pazarlarının kapatıldığına dair paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İlimiz genelinde hayvan pazarları açık olup, sadece Gönen ilçesinde hayvan pazarı yakınında bulunan bir işletmede görülen şap hastalığı sebebiyle tedbir amaçlı Gönen Hayvan Pazarı kapatılmıştır.

İlimiz genelini kapsayacak herhangi bir hayvan hareketi kısıtlaması bulunmamaktadır."

Kaynak: AA / Miraç Kaya
