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Balıkesir Susurluk'ta otomobil bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

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Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk'taki Şeker Fabrikası mevkisinde otomobil bariyerlere çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı; iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Balıkesir- Bursa kara yolu Şeker Fabrikası mevkisinde, O.E. idaresindeki 10 LT 066 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü O.E. ile araçta sıkışan yolcu İ.E. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan İ.E. ile sürücü O.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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