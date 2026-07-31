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Balıkesir Susurluk'ta orman yangını

Balıkesir Susurluk'ta orman yangını
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ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞIYORBalıkesir’in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi Ilıca mevkiindeki tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangına müdahale çalışmaları, rüzgarın da etkisiyle güçlükle yürütülüyor.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞIYOR

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi Ilıca mevkiindeki tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangına müdahale çalışmaları, rüzgarın da etkisiyle güçlükle yürütülüyor. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ile 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerini tahliye ihtimaline karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce 4 otobüs, Susurluk Belediyesi tarafından 4 minibüs bölgeye yönlendirildi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel, "Şu anda mahallelerden tahliye yok. Araçlarımızı tedbir amaçlı bekletiyoruz" dedi.

Muhammet SEZGİN/SUSURLUK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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