Balıkesir Susurluk'ta işçi minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Balıkesir Susurluk'ta işçi minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Minibüsteki 9 işçi ile hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hafif ticari araçla işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 16 BLU 665 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüsle A.Y. yönetimindeki 16 BOP 191 plakalı hafif ticari araç, Kepekler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada minibüsteki 9 işçi ile hafif ticari aracın sürücüsü A.Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.