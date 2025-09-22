Balıkesir Sındırgı'daki Deprem Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin anı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki MOBESE kameralarına yansıdı. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
1) BALIKESİR'İN SINDIRGI İLÇESİNDEKİ DEPREM ANI KAMERAYA YANSIDI
Afad'DAN AÇIKLAMA
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
Öte yandan deprem anı, Cumhuriyet Meydanı'nda MOBESE kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel