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Balıkesir Sındırgı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Alayaka Mahallesi ormanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Alayaka Mahallesi ormanında saat 16.30'da bilinmeyen bir nedenle başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 2 su ikmal aracı, 50 personel ve Manisa'da görevli olan yangın söndürme helikopterinin müdahaleleriyle yangın, saat 21.30'da kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Fatih Emrah ERDOĞAN- Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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