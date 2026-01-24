Haberler

AFAD'dan Balıkesir'de 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun olmadığı bilgisini verdi. Saha tarama çalışmaları ise devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

