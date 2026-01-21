Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremle ilgili Bakanlık birimlerine herhangi bir olumsuzluk bildirildiğini duyurdu ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremle ilgili Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
