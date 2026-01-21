Haberler

AFAD'dan Balıkesir'deki 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
AFAD, Sındırgı'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

