Afad: Sındırgı'da Meydana Gelen Deprem Sonrası An İtibarıyla Olumsuz Bir Durum Bulunmamaktadır

Güncelleme:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

