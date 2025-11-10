Balıkesir Sındırgı'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, Bursa ve çevresinde de hissedildi. AFAD verilerine göre deprem, 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel