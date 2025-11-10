Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir Sındırgı'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, Bursa ve çevresinde de hissedildi. AFAD verilerine göre deprem, 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BALIKESİR Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Bursa ve ilçelerinde de hissedildi

Afet ve acil durum yönetim başkanlığı (AFAD) verilerinde göre saat 05.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yerin 13 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa merkez ve ilçelerinde de hissedildi.

