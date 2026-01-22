Haberler

Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem, AFAD verilerine göre 13,65 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.28'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,65 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
