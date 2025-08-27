Balıkesir Sındırgı'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

RİCHTER ölçeğine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da deprem meydana geldi. Yerin 10.12 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.