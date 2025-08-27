Balıkesir Sındırgı'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 05.46'da yerin 10.12 kilometre derinliğinde kaydedildi ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
