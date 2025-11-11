Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 00.02'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

