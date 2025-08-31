Balıkesir Sındırgı'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 20.58'de yerin 12.23 kilometre derinliğinde kaydedildi ve ilçede kısa süreli bir tedirginlik yaşandı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 20.58'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.23 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, ilçede kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

