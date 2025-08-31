Balıkesir Sındırgı'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 20.58'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.23 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, ilçede kısa süreli tedirginliğe neden oldu.