Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahele Devam Ediyor
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen orman yangınına, hava ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, kırsal bir alanda çıkan trafik kazası sonrası yol kenarındaki otların tutuşmasıyla başladı.
BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kırsal Kayaeli Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasının ardından yol kenarındaki otlar tutuştu. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel