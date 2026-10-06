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Balıkesir Karesi'de denetimde 55 sürücüye 518 bin 437 lira ceza kesildi

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde 30 Eylül-4 Ekim'de yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali tespit edilen 55 araç sürücüsüne toplam 518 bin 437 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde 27 araç trafikten men edilirken 749 araç ile 1093 kişinin GBT sorgusu da yapıldı.

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen 55 araç sürücüsüne 518 bin 437 lira idari para cezası uygulandı, 27 araç trafikten men edildi.

Polis ekipleri, 30 Eylül-4 Ekim'de Paşaalanı Mahallesi Bandırma Caddesi, Sanayi 1 ve 2. kapı mevkileri ile Atatürk Bulvarı'nda denetim yaptı.

Sürücü ve araçlara yönelik kontrollerde 749 araç ile 1093 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

Denetimlerde alkollü, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanımı başta olmak üzere çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 55 aracın sürücüsüne toplam 518 bin 437 lira ceza kesildi.

Ekiplerce 27 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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