Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın su ihtiyacına yönelik yürütülen projeyi inceledi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın su ihtiyacına yönelik yürütülen projeyi inceledi
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 25 kilometrelik yeni içme suyu hattı ve 14 sondaj kuyusuyla kentin 20 yıllık su ihtiyacının güvence altına alındığını açıkladı. Nergis ve Üzümcü çayları üzerindeki projelerle su arzının çeşitlendirildiğini duyurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 25 kilometrelik yeni içme suyu iletim hattı ve açılan 14 sondaj kuyusuyla kentin 20 yıllık su ihtiyacının garanti altına alındığını bildirdi.

BASKİ Genel Müdürlüğünce Nergis Çayı, Üzümcü Çayı ve Ovaköy mevkisinde yürütülen üç aşamalı projeyi yerinde inceleyen Akın, kentin su arzını çeşitlendirdiklerini belirtti.

Yapılan yatırımlarla İkizcetepeler Barajı'nın tek su kaynağı olmaktan çıktığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Nergis Çayı bölgesini rehabilite ederek şehrin en önemli su noktalarından biri haline getirdik. Buradan kentin içme suyu ihtiyacının beşte birini karşılıyoruz. Ovaköy'deki 15 sondaj kuyusundan 14'ünde suya ulaştık. Ayrıca Nergis ve Üzümcü çayları üzerinde 7 adet keson kuyu imalatını tamamladık. 25 kilometrelik yeni hattımızla bu kaynakları sisteme entegre ettik. Balıkesir'de içme suyu sorunu artık tarihe karışmıştır."

Akın, sürdürülebilir ve tasarruflu su yönetimiyle kentin geleceğini koruma altına aldıklarını ifade ederek, projenin Balıkesir'e hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
