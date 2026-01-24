Haberler

Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.34'te 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Depremler, 10,73 ve 6,91 kilometre derinlikte meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin 10,73 ve 6,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
