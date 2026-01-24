Haberler

Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü ve derinliği açıklandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
