Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00:24'te yerin 11.04 kilometre altında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Geçtiğimiz aylarda 6.1 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Saat 00:24'te meydana gelen deprem yerin 11.04 kilometre altında oluştu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSebahattin Kurt:

Allah korusun

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

