Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00:24'te yerin 11.04 kilometre altında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Geçtiğimiz aylarda 6.1 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak açıklandı.

BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Saat 00:24'te meydana gelen deprem yerin 11.04 kilometre altında oluştu.