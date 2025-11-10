Haberler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01:06'da yerin 11.01 kilometre altında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • 27 Ekim'de Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 760 bağımsız bölüm hasar gördü.
  • 10 Ağustos'ta Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti ve 29 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01:06'da yerin 11.01 kilometre altında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi. Peş peşe artçı sarsıntıların meydana geldiği kentte gece yarısı bir deprem daha meydana geldi.

BÜYÜKLÜĞÜ 4.5

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, meydana gelen depremin merkez üssün Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak açıkladı.

Saat 01:06'da yerin 11.01 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.5. Öte yandan deprem çevre illerden de hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

NE OLMUŞTU?

27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve ortalama 10-15 saniye süren 6.1'lik depremde 607'si konut, 93'ü iş yeri olmak üzere 760 bağımsız bölüm hasar görmüş, deprem nedeniyle büyük panik yaşanmıştı.

Öte yandan ilçede 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde ise 1 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tayyip başta olduğu sürece depremlerde bitmez afetler de… Beğenmeyen gitsin kafasına ampül taksın

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGenco:

Farkında mısın bilmiyorum ama beğenmeyenler değil, ampülü sen kafana fena takmışsın :))) Geçmiş olsun Balıkesir.

yanıt2
yanıt2
Haber Yorumlarıerdemir.159:

tayibi sevmem ama salak salak konuşmalara hiç tahammülüm yok Erdoğan’la depremin ne alakası var yaaaaa!!!

yanıt5
yanıt3
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Camide her türlü pis olaylar dönüyor ilk önce oraların arındırılması gerekir

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSelim:

Yıllar içinde birçok strateji denedim, ancak Nelson'ın FY Platformu ve strateji yaklaşımı farklı. Birkaç hafta içinde yatırımım 313.000 dolara ulaştı. Sinyalleri inanılmaz derecede doğru ve artık işlemlerimde çok daha fazla özgüvenim var. Kripto parayla para kazanma konusunda ciddi olan herkese şiddetle tavsiye ederim. ?e?egram (Nildatrading) aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Kahramanmaraş , Hatay , Adıyaman falan bunlar ampule bastığından sonra nerde deprem olmuş umurumda değil umudumu kestim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
