Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01:06'da yerin 11.01 kilometre altında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi. Peş peşe artçı sarsıntıların meydana geldiği kentte gece yarısı bir deprem daha meydana geldi.

BÜYÜKLÜĞÜ 4.5

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, meydana gelen depremin merkez üssün Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak açıkladı.

Saat 01:06'da yerin 11.01 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.5. Öte yandan deprem çevre illerden de hissedildi.

NE OLMUŞTU?

27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve ortalama 10-15 saniye süren 6.1'lik depremde 607'si konut, 93'ü iş yeri olmak üzere 760 bağımsız bölüm hasar görmüş, deprem nedeniyle büyük panik yaşanmıştı.

Öte yandan ilçede 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde ise 1 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı.