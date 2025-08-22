Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.5 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Afad'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; Balıkesir Sındırgı'da saat 15:21 itibarıyla 4.3 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİĞE NEDEN OLDU

5.5 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden olurken, depremin ardından paylaşım yapan bazı kullanıcılar "Uykudan uyandırdı, korkunçtu" yorumunda bulundu.

Yorumlar (7)

ademsakarr:

Son bir hafta içinde ne kadar çok deprem oldu burada Allah’ım beterinden korusun

24
Yorum Beğenme0
Yanıtla
Kainat ve Yokluk:

Kurbanın olam bana deki : Depremden korkma, anlamdan kork.

0
2
Nevzat Gergin:

Tanrı sürekli bir uyarı niteliğinde bi sirkeliyor insanları,lakin bizim insanlarımız fırsattan fırsata koşuyor,Kira zamları Konut fiyatları Araç fiyatları tavan tavan gidiyor,Bu kadar doymayan gözün bir bedeli elbet olacak,

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
Yanıtla
Ramazan Gümüş:

15.21 de nasıl bir uykudaymış ki adam uyandırdı diyor. Ya haber ya da yorum yanlış

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
Yanıtla
Kainat ve Yokluk:

Lütfen birisi bana desinki : DEPREM DEN KORKMA, ANLAM DAN KORK.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
Yanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
