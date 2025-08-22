Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Afad'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; Balıkesir Sındırgı'da saat 15:21 itibarıyla 4.3 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİĞE NEDEN OLDU

5.5 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden olurken, depremin ardından paylaşım yapan bazı kullanıcılar "Uykudan uyandırdı, korkunçtu" yorumunda bulundu.