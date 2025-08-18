Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.26'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliği 6,72 kilometre olarak kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

