Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha

Güncelleme:
6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan Balıkesir'de artçı depremler sürüyor. Saat 20:36'da Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

3.9 İLE SALLANDI

Saat 20:36'da Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre deprem, yerin 9.16 kilometre altında oluştu.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

NE OLMUŞTU?

11 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir depreme meydana gelmişti. Sarsıntı yerin 11 km altında meydana gelirken, Marmara Bölgesi'nde birçok şehirde hissedilmişti. Depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Her kes ufacık.. kendi elleri ile yaptığı bir evde.. tek olarak yaşıyor olsaydı.. Deprem ne yapa bilirdiki ? Sadece belki yer .. çok .. yarılsaydı.. birisinin evi o yarık a düşerdi ve ölebilirlerdi. Yada deprem kaynaklı tsunami ölüme sebep olabilirdi.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
