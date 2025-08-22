Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha
6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan Balıkesir'de artçı depremler sürüyor. Saat 20:36'da Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 9.16 kilometre altında oluştuğu açıklandı.
Geçtiğimiz haftalarda 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan Balıkesir'de artçı depremler sürüyor. 6.1'lik depremin merkez üssü Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi.
3.9 İLE SALLANDI
Saat 20:36'da Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre deprem, yerin 9.16 kilometre altında oluştu.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
NE OLMUŞTU?
11 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir depreme meydana gelmişti. Sarsıntı yerin 11 km altında meydana gelirken, Marmara Bölgesi'nde birçok şehirde hissedilmişti. Depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı.