Balıkesir'in Kepsut İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Balıkesir'in Kepsut İlçesinde Orman Yangını Çıktı
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Sarıfakılar Mahallesi yakınlarında saat 14.00'te çıktı.

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine uçak, helikopter, arazöz ve iş makinaları sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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