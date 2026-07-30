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Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

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- Yangın, dronla görüntülendi

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.

Risk altında bulunan Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'nin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangının yer yer devam ettiği bölgeler, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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