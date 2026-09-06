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Balıkesir'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Balıkesir'de düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı'nın katıldığı programda çelenk sunumu, konuşmalar, halk oyunları ve Tülütabak gösterisi yer aldı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, törenle kutlandı.

Programlar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tümgeneral İsmail Analı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Kuva-yı Milliye Meydanı'nda devam eden etkinliklerde Vali Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı ve Belediye Başkanı Akın'ın halkı selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu törende, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeni Çağ Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Öğe, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluş sürecini anlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, törende yaptığı konuşmada, Balıkesir'in bağımsızlık mücadelesinde genç, yaşlı, kadın herkesin vatan savunmasında omuz omuza mücadele verdiğini söyledi.

Birlik olmanın önemini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Biz bu koltuğu bir belediye başkanlığının ötesinde Kuvayımilliye'den devraldığımız bir emanet olarak görüyoruz. O emaneti canı pahasına taşıyan bu şehre ve bu makama onurlu bir geçmiş bırakan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."

Şiirlerin okunduğu törende, halk oyunu ve Manisa Turgutlu Sadrazam Oğuzhan Mehteran Takımı'nın gösterilerine yer verildi.

Programda, işgal yıllarında düşman devriyelerini korkutmak için koyun, keçi postu giyen, kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu görünüme kavuşan deri işçilerinin canlandırıldığı "Tülütabak" gösterisi de yapıldı.

Resmigeçitle sona eren programa AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA
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