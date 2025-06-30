Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde yangın

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Güvemçetmi ve Çömlekçi mahalleleri arasındaki tarım arazilerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Güvemçetmi ve Çömlekçi mahalleleri arasındaki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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