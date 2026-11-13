Balıkesir Havran'da nüfus müdürü, üreticiye çamurlu çizmelerini giydirdi

Balıkesir'in Havran ilçesinde, kamu binasının zeminini kirletmemek için çamurlu çizmelerini kapıda çıkararak içeriye çoraplarıyla giren zeytin üreticisine, İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı'nın çizmelerini giydirmesi kurumun güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

İlçenin kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi'nde zeytin üreticiliği yapan Levent Koca, tarladaki işinin ardından ehliyet işlemlerini yaptırmak için Havran İlçe Nüfus Müdürlüğüne geldi.

Koca, arazi koşulları nedeniyle çamurlanan çizmeleri girişte çıkararak binaya çoraplarıyla girdi.

Durumu fark eden İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, Koca'nın çizmelerini alarak yanına gitti.

Bu sırada Koca, Dayı'ya "Çok çamurlu diye çıkarttım, sonra giyerim, yerler kirlenecek." dedi.

Dayı, üreticiye çizmelerini giydirerek, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın. Başımızın tacısın. Benim vatandaşım ayakkabıları çamurlu diye içeriye onlarla girmeyecek, ayağını yere basacak, o zaman bizim burada ne işimiz var? Ben sizin hizmetkarınız olurum. Süpürürüz. Düşüncen için Allah razı olsun." diye konuştu.

Olay, kurumun güvenlik kamerası ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: AA