Balıkesir haberi | Balıkesir'de 11 kişinin tavuk dönerden zehirlendiği şüphesi Balıkesir haberleri: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tavuk dönerden zehirlendiği şüphesiyle 11 kişi tedavi altına alındı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tavuk dönerden zehirlendiği şüphesiyle 11 kişi tedavi altına alındı. İlçedeki bazı vatandaşlar, tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandıklarını belirterek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 11 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu Caddesi'nde tavuk dönerlerin alındığı öne sürülen iş yerinden örnekler aldı. Güncel AA / Tarık Köse Araştırma Balıkesir Güncel Haberler

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