Üye Girişi
Haberler

Balıkesir Gönen'de yapılan asayiş, trafik ve huzur uygulamalarında bir şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gönen Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş, trafik ve huzur uygulamalarında 184 personel görev aldı. Uygulamalar sonucunda 860 kişi sorgulandı ve aranan bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda silahlar, uyuşturucu ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. Trafik uygulamasında ise 37 araç sürücüsüne ceza kesildi ve 5 araç trafikten men edildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan asayiş, trafik ve huzur uygulamalarında bir şüpheli yakalandı.

Gönen Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 184 personelin katılımıyla asayiş, trafik ve huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda 860 kişi sorgulanırken, aranan bir kişi gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yapılan aramalarda 2 tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca, 15 adet fişek, 2,70 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu içme aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Trafik uygulamasında ise 37 araç sürücüsüne toplam 79 bin 275 lira idari para cezası kesildi, 5 araç trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Gönen Balıkesir trafik Gönen Uyuşturucu Gözaltı Trafik Suç Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

20 Mayıs hangi burç? 20 Mayıs'da doğanlar hangi burç oluyor? 20 Mayıs tarihi hangi burç olur? Amedspor - Menemenspor CANLI İZLE! Amedspor - Menemenspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı CANLI İZLE! Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı nereden izlenir? Bursaspor - Vanspor maçı CANLI İZLE! Bursaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ekmeğe zam var mı? Ekmeğe zam gelecek mi, kaç TL olacak? Lovely Runner 9. bölüm ne zaman? Lovely Runner 9. bölüm yayınlandı mı? YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI: THY Emlak Konut Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekimi nereden izlenir? İstanbul - Sivas yüksek hızlı tren açıldı mı? İstanbul - Sivas YHT başladı mı, kaç saat sürüyor? Cumartesi günü kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar saat kaça kadar açık, dağıtım yapıyor mu 2024? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü (Yarın) noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Hangi surede iki besmele vardır? Hangi surede iki besmele geçmektedir? 4 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 4 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 4 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title