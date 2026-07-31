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Balıkesir Gömeç'teki orman yangını 3'üncü gününde

Balıkesir Gömeç'teki orman yangını 3'üncü gününde
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VATANDAŞLAR DA ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYORGömeç ilçesinde orman dışı alanda başlayıp rüzgarın da etkisiyle ağaçların olduğu bölgeye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

VATANDAŞLAR DA ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR

Gömeç ilçesinde orman dışı alanda başlayıp rüzgarın da etkisiyle ağaçların olduğu bölgeye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Yol kenarında bazı noktalarda rüzgarın etkisiyle alevlerin yeniden yükselmesi üzerine vatandaşlar, araçlarına ait tankerlerle bölgeye su taşıyarak hortumlarla yangına müdahale etti. Arazide farklı noktalarda çıkan alevlere vatandaşların müdahalesiyle yangının çevreye yayılmasının önüne geçildiği belirtildi. Bölgede etkili olan rüzgar ve arazinin engebeli olması nedeniyle ekiplerin müdahalesi zaman zaman güçleşirken, bölgede söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kadir ÖZEN/BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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