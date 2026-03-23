Balıkesir'de ev yangınlarında 2 kişi dumandan etkilendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki ayrı evde çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınlar sonucu dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan iki ayrı ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınoluk Mahallesi'nde bir binanın zemin katında yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Evlerin kullanılamaz hale geldiği yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik
