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Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Topağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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