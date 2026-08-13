Balıkesir Dursunbey'de arazide başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kurtlar Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA