Bandırma ilçesinde çalınan servis aracını Bursa'ya götüren ve polisten kaçan şüpheli, yakalandı. Şüphelinin 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Balıkesir'den çalınan servis aracıyla Bursa'da iki otomobile çarpan şüpheli yakalandı

Balıkesir'den çaldığı servis aracıyla Bursa'da iki otomobile çarpıp polisten kaçan şüpheli yakalandı.

Bandırma ilçesinde geçtiğimiz hafta 10 S 10212 plakalı servis aracını çalıp Bursa'ya götüren, burada da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp park halindeki 2 araca çarpıp yaya olarak uzaklaşan şüpheli İ.E. (31) Bandırma'da yakalandı.

3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen zanlı İ.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.