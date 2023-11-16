Balıkesir'den çalınan servis aracıyla Bursa'da iki otomobile çarpan şüpheli yakalandı
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Bandırma ilçesinde çalınan servis aracını Bursa'ya götüren ve polisten kaçan şüpheli, yakalandı. Şüphelinin 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.
Balıkesir'den çaldığı servis aracıyla Bursa'da iki otomobile çarpıp polisten kaçan şüpheli yakalandı.
Bandırma ilçesinde geçtiğimiz hafta 10 S 10212 plakalı servis aracını çalıp Bursa'ya götüren, burada da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp park halindeki 2 araca çarpıp yaya olarak uzaklaşan şüpheli İ.E. (31) Bandırma'da yakalandı.
3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen zanlı İ.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel