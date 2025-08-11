Balıkesir'deki Yangında İki Elektrik Teknisyeni Hayatını Kaybetti

Balıkesir'deki Yangında İki Elektrik Teknisyeni Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Gönen ilçesindeki süt ürünleri fabrikasında meydana gelen yangında hayatını kaybeden elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ve Özcan Yıldırım'ın cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yangında, enerji akışını kesmek için içeri giren teknisyenlerin hayatını kaybettiği belirtildi.

BALIKESİR'in Gönen ilçesindeki süt ürünleri fabrikasındaki yangında hayatını kaybeden elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ve Özcan Yıldırım'ın cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İşçilerin kimlik tespiti için ailelerinden DNA örneği alındı.

Hasanbey Mahallesi Köyaltı Sokak'ta faaliyet gösteren süt mamulleri fabrikasında dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, ihbarla adrese Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 13 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan 2 su ikmal aracı, Yol Daire Başkanlığı'ndan 1 iş makinesi, BASKİ'den 2 su ikmal aracı ile 1 kepçe, Gönen Belediyesi'nden 2 su ikmal aracı, 1 iş makinesi, Bandırma Belediyesi'nden 1 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 arazöz olmak üzere toplam 25 araç sevk edildi. Alevler, ekipler tarafından 4 saat sonra söndürüldü. Depo ve sevkiyat kısmında çıkarak geniş bir alana yayılan yangında, enerji akışını kesmek için içeri giren fabrikanın elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım hayatını kaybetti.

İzmirli ve Yıldırım'ın cenazeleri, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilirken, ailelerden DNA örneği alındı. Cenazelerin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Gönen'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Öte yandan, 2 çocuk babası Özcan Yıldırım'ın yangından bir gün önce oğlu için sünnet düğünü yaptığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

