Balıkesir'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 10.30 sıralarında tarım arazisinde çıkıp, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangına 2 uçak, 6 helikopter ile havadan, 3 ilk müdahale aracı, 18 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 82 personelle karadan müdahale edildi. 2,5 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 110 hektar alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları da sürüyor. Bölgede inceleme yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasarla ilgili gerekli tespit çalışmalarının yapılarak, vatandaşlara destek verileceğini belirtti.