Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, 14 arazöz ve çok sayıda araç ile yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Dün Kepsut'a bağlı Gökçeören Mahallesi ile Susurluk'un Babaköy Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, 14 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 helikopter, 3 uçak, 1 dozer, 1 treyler, diğer kurumlardan gelen 21 araç ve 150 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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