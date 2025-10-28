Haberler

Balıkesir'deki Depremler İzmir İçin Tehdit Oluşturuyor

Balıkesir'deki Depremler İzmir İçin Tehdit Oluşturuyor
Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Koray Çetin Önalan, İzmir'deki depremlerin tetiklenmeyeceğini ancak bölgedeki faylara stres aktarabileceğini belirtti. İzmir'deki yapı stokunun deprem açısından riskli olduğu vurgulandı.

BALIKESİR Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, bu depremin İzmir'deki herhangi bir depremi tetikleyemeyeceğini ancak Balıkesir çevresindeki faylara stres aktarabileceğini söyledi. Önalan, "İzmir bölgesindeki fayların zaten her an deprem üretebilecek düzeye gelmiş olduğunu biliyoruz. İzmir için deprem tehlikesi dün neyse bugün de aynı" dedi.

Sındırgı, 10 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yine aynı büyüklükteki bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, dün saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliğini 5,99 kilometre olarak saptadı. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi. Bu depremin ardından bölgede en büyük 4.4 olan çok sayıda sarsıntı oldu. JMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen aynı büyüklükteki depremin ardından Sındırgı'da uzun bir süre deprem fırtınasının gözlemlendiğini söyleyen Önalan, "Simav Fayı üzerinde, Sındırgı segmenti üzerinde meydana gelen ve düşey bileşeni olan, yan atımlı bir fayda meydana gelmiş bir depremden söz ediyoruz. Yaklaşık 6.1 büyüklüğündeki bu deprem, bölgede yaklaşık 10 kilometrelik bir fayın kırıldığını işaret ediyor" dedi.

'HER AN DEPREM ÜRETEBİLECEK DURUMDA'

Depremde hasar görmüş ve yorulmuş binaların 6.1 büyüklüğündeki bir depremde yıkılma riskinin olduğunu söyleyen Önalan, "Gelen bilgilere göre bu riskin gerçekleştiğini görüyoruz. Şu an 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Bu artçıların 5.1 büyüklüğüne kadar ulaşması olağandır. Depremde hasar alan binalara girilmemesini öneriyoruz. Bu depremin İzmir'deki olacak herhangi bir depremi tetiklemesi söz konusu değil. Ancak Balıkesir çevresindeki faylara stres aktarabilir. İzmir zaten deprem çekincesi olan bir il. Yapılan çalışmalar 3 tane fayın süresinin dolduğunu gösteriyor. Bunlar Tuzla, Gülbahçe ve Seferihisar fayı. Bu fayların sismik boşluk oluşturduğu biliniyor ve her an deprem üretebilecek durumda. İzmir bölgesindeki fayların zaten her an deprem üretebilecek düzeye gelmiş olduğunu biliyoruz. İzmir için deprem tehlikesi dün neyse bugün de aynı" dedi.

'600 BİN YAPI DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ'

Önalan, "Türkiye'de ve İzmir'de çok ciddi bir yerleşim sorunu var. Depremin en fazla zarar verdiği yerlerin sulak alanlar, yer altı su seviyesinin yüksek olduğu ovalar olduğunu biliyoruz. 30 Ekim depreminde 117 vatandaşımızı kaybettik ve yaklaşık 20 milyar dolarlık bir ekonomik kaybımız oldu. Bu tablo, İzmir'de yapılması gereken çok şey olduğunu gösteriyor. Depremin zamanını bilemediğimiz için elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. İzmir'de yaklaşık 600 bin yapının deprem açısından riskli olduğu söyleniyor. Bu kadar büyük bir yapı stokunun kısa sürede dönüştürülmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle belediyenin tüm kaynaklarıyla önce mikrobölgeleme, jeolojik ve jeoteknik etütleri tamamlaması ardından güvenli alanlarda hızlı bir şekilde konut üretmesi gerekiyor. Ayrıca deprem anında ne yapılacağına ilişkin planların hazır olması şart. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanda hazırlıklı olması kritik. Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ancak olacağını biliyoruz. Bu nedenle hazırlıklı olmak zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
